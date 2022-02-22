Мобилизация, санкции, отмена особого статуса ОРДЛО – что требует оппозиция

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Ракурс

Верховная Рада готовит заявление из-за признания Владимиром Путиным ДНР и ЛНР, которое покажет четкую позицию парламентариев в этом вопросе.

Об этом в комментарии журналистам рассказала глава партии «Голос» Кира Рудык после совещания глав фракций и групп со спикером Русланом Стефанчуком.

Текст заявления сейчас готовит комитет по вопросам международных отношений и вскоре его зачитают в парламенте. Рудык добавила, что решение Путина означает окончательный выход из минских договоренностей. Депутат призвала международных партнеров Украины срочно вводить санкции.

Также она считает, что жителям ОРДЛО нужно предоставить возможность выехать на контролируемые территории Украины. Следующим шагом должно являться срочное выделение армии дополнительного финансирования.

По ее словам, в Раде зарегистрировали постановление об отмене законопроекта о специальном статусе Донецкой и Луганской областей и решении Верховной Рады об амнистии боевиков на этих территориях.

Лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко заявил, что Украина должна немедленно ввести военное положение в Луганской и Донецкой областях. Также, по его мнению, власти должны сформировать и принять необходимые законодательные акты уже сегодня.

Порошенко призвал западных партнеров Украины ввести персональные санкции против Путина и его окружения.

Путин так ненавидит наш суверенитет, ему так «болит» наша независимость, он так не хочет видеть наш успех, что готовый к любому безумию. Иначе как безумием это и не назвать, — убежден нардеп.

Он добавил, что признанием марионеток Кремля на оккупированном Донбассе Москва легализует свою многолетнюю оккупацию и этой территории.

Порошенко заявил, что украинцы обязаны найти ответ после вчерашнего «часового зомбирования Путина» о том, что ни государство Украина, ни украинский народ не имеют права на существование.

Сейчас у Украины два гаранта суверенитета. В их числе нет Будапештского меморандума и минских соглашений. Первый гарант — ВСУ, второй — членство в НАТО, — объяснил пятый президент.

Народный депутат фракции «Голос» член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин считает, что Украине после «признания независимости» ОРДЛО со стороны России следует готовиться к частичному внедрению военного положения.

Он уверен, что ввести военное положение нужно, по меньшей мере, на территории Донецкой и Луганской областей, а желательно — на территории всех областей, граничащих с Россией и Беларусью.

Нардеп добавил, что необходимо также начать мобилизацию по упрощенной процедуре — без объявления военного положения и согласия Верховной Рады. Рахманин также поддерживает введение так называемой беспилотной зоны над Украиной вдоль границ.

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Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин принял решение о признании террористических группировок Донецкая народная республика и Луганская народная республика. Теперь Федеральное собрание РФ и Госдума должны поддержать это решение и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с «республиками».

Также глава страны-агрессора поручил Министерству обороны России ввести на оккупированные территории Донбасса российские войска для «поддержания мира».