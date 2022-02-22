Мобілізація, санкції, скасування особливого статусу ОРДЛО – що вимагає опозиція

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Верховна Рада готує заяву через визнання Володимиром Путіним ДНР та ЛНР, яка покаже чітку позицію парламентарів у цьому питанні.

Про це в коментарі журналістам розповіла голова партії «Голос» Кіра Рудик після наради голів фракцій та груп зі спікером Русланом Стефанчуком.

Текст заяви зараз готує комітет з питань міжнародних відносин і незабаром її оголосять у парламенті. Рудик додала, що рішення Путіна означає остаточний вихід із мінських домовленостей. Депутат закликала міжнародних партнерів України терміново вводити санкції.

Також вона вважає, що жителям ОРДЛО потрібно надати можливість виїхати на контрольовані території України. Наступним кроком має бути термінове виділення армії додаткового фінансування.

За її словами, у Раді зареєстрували постанову про скасування законопроекту про спеціальний статус Донецької та Луганської областей і рішення Верховної Ради про амністію бойовиків на цих територіях.

Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко заявив, що Україна має негайно запровадити воєнний стан у Луганській та Донецькій областях. Також, на його думку, влада має сформувати та прийняти необхідні законодавчі акти вже сьогодні.

Порошенко закликав західних партнерів України запровадити персональні санкції проти Путіна та його оточення.

Путін так ненавидить наш суверенітет, йому так «болить» наша незалежність, він так не хоче бачити наш успіх, що готовий до будь-якого божевілля. Інакше як божевіллям це й не назвати, — переконаний нардеп.

Він додав, що визнанням маріонеток Кремля на окупованому Донбасі Москва легалізує свою багаторічну окупацію і цієї території.

Порошенко заявив, що українці зобов’язані знайти відповідь після вчорашнього «годинного зомбування Путіна» про те, що ні держава Україна, ні український народ не мають права на існування.

Зараз Україна має два гаранти суверенітету. Серед них немає Будапештського меморандуму та мінських угод. Перший гарант — ЗСУ, другий — членство в НАТО, — пояснив п’ятий президент.

Народний депутат фракції «Голос» член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін вважає, що Україні після «визнання незалежності» ОРДЛО з боку Росії слід готуватися до часткового впровадження воєнного стану.

Він впевнений, що запровадити воєнний стан потрібно щонайменше на території Донецької та Луганської областей, а бажано — на території всіх областей, які межують з Росією та Білоруссю.

Нардеп додав, що необхідно також почати мобілізацію за спрощеною процедурою — без оголошення воєнного стану та згоди Верховної Ради. Рахманін також підтримує запровадження так званої безпілотної зони над Україною вздовж кордонів.

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Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про визнання терористичних угруповань Донецька народна республіка та Луганська народна республіка. Тепер Федеральні збори РФ та Держдума повинні підтримати це рішення та ратифікувати договори про дружбу та взаємодопомогу з «республіками».

Також глава країни-агресора доручив Міністерству оборони Росії ввести на окуповані території Донбасу російські війська для «підтримки миру».