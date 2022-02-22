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Будуть втрати, пройдемо через біль, здолаємо страх і зневіру - Резніков звернувся до ЗСУ
Будуть втрати, пройдемо через біль, здолаємо страх і зневіру — міністр оборони звернувся до ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n167366-budut-vtraty-proydemo-cherez-bil-zdolaiemo-strah-i-zneviru-ministr-oborony-zvernuvsya-do-zsu.htmlРакурс
Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до військовослужбовців Збройних сил України. Його заяву 22 лютого опублікували в соцмережах ЗСУ та Міноборони. Резніков звернувся до військовослужбовців наступного дня після визнання РФ терористичних угруповань ЛДНР, яке може спровокувати новий етап прямої агресії Росії проти України.
Морок невизначеності впав. Те, що ви знали вісім років, тепер побачив весь світ. Завдяки вашій мужності, самовідданості і професіоналізму було зламано плани ворога, який усі ці роки вів підлу війну, ховаючись за жінками і дітьми. Обстрілював школи і житлові будинки. Викрадав і катував. Брехав і залякував. Грабував і нищив нашу землю. Вчора він показав своє справжнє обличчя, — йдеться у зверненні міністра.
Резніков нагадав, що саме завдяки воїнам ЗСУ «Європа усвідомила справжню ціну уникання чесних відповідей», а за «злочином прийде покарання».
Міністр вважає, що Кремль зробив черговий крок до відродження Радянського Союзу. З новим Варшавським пактом і новою Берлінською стіною.
Єдине, що відділяє від цього, — Україна і українська армія. Наш вибір дуже простий — боронити свою країну, свій дім, своїх рідних. Для нас нічого не змінилося. Тепер ми побачимо поряд справжніх друзів, яких стане більше. Тепер не зможуть сховатися ті «друзі», які не один рік вмовляли нас капітулювати. Попереду важкі випробування. Будуть втрати. Доведеться пройти через біль, здолати страх і зневіру. Але нас неодмінно чекає перемога. Бо ми на своїй землі і за нами правда, — сказав Резніков..
«Ракурс» повідомляв, що бази країни-агресора можуть з’явитися в ОРДЛО, якщо буде ратифіковано так званий договір про дружбу між терористичними Луганською народною республікою та Донецькою народною республікою. Будівництво баз на території окупованої України передбачає ст. 5 «договору про дружбу» з ДНР. Аналогічна угода укладена і з ЛНР.