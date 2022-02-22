Будут потери, пройдем через боль, преодолеем страх и уныние — министр обороны обратился к ВСУ

https://racurs.ua/n167366-budut-poteri-proydem-cherez-bol-preodoleem-strah-i-unynie-ministr-oborony-obratilsya-k-vsu.html

Ракурс

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к военнослужащим Вооруженных сил Украины. Его заявление 22 февраля было опубликовано в соцсетях ВСУ и Минобороны. Резников обратился к военнослужащим на следующий день после признания РФ террористических группировок ЛДНР, которые могут спровоцировать новый этап прямой агрессии России против Украины.

Мрак неопределенности упал. То, что вы знали восемь лет, теперь увидел весь мир. Благодаря вашему мужеству, самоотверженности и профессионализму были сломаны планы врага, который все эти годы вел подлую войну, прячась за женщинами и детьми. Обстреливал школы и жилые дома. Похищал и пытал. Лгал и запугивал. Грабил и уничтожал нашу землю. Вчера он показал свое истинное лицо, — говорится в обращении министра.

Резников напомнил, что именно благодаря воинам ВСУ «Европа осознала истинную цену избегания честных ответов», а за «преступлением придет наказание».

Министр считает, что Кремль сделал очередной шаг к возрождению Советского Союза — с новым Варшавским пактом и новой Берлинской стеной.

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Единственное, что отделяет от этого, — Украина и украинская армия. Наш выбор очень простой — защищать свою страну, свой дом, своих родных. Для нас ничего не изменилось. Теперь мы увидим рядом настоящих друзей, которых станет больше. Теперь не смогут спрятаться те друзья, которые не один год уговаривали нас капитулировать. Впереди тяжелые испытания. Будут потери. Придется пройти через боль, преодолеть страх и уныние. Но нас обязательно ждет победа. Потому что мы на своей земле и за нами правда, — сказал Резников.

«Ракурс» сообщал, что базы страны-агрессора могут появиться в ОРДЛО, если будет ратифицирован так называемый договор о дружбе между террористическими Луганской народной республикой и Донецкой народной республикой. Строительство баз на территории оккупированной Украины предусматривает ст. 5 «Договора о дружбе» с ДНР. Аналогичное соглашение заключено и с ЛНР.