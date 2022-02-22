Казахстан зробив заяву щодо статусу самопроголошених ЛНР та ДНР. Фото: fbc.ua

https://racurs.ua/ua/n167368-kazahstan-zrobyv-zayavu-schodo-statusu-feykovyh-lnr-ta-dnr.html

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Казахстан не збирається слідом за Росією визнавати самопроголошені ДНР та ЛНР.

У Нур-Султані не стоїть питання, чи визнавати зараз фейкові республіки Донбасу. Казахстан виходить із засад міжнародного права та основних принципів статуту ООН. Про це заявив міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберди, повідомляє Kazinform.

Зрозуміло, що ситуація погіршується і напруження зростає, тому Казахстан готовий і закликає всю міжнародну спільноту до застосування дипломатичних зусиль, — зазначив дипломат.

Він також сказав, що офіційну позицію Казахстану ухвалять найближчим часом на засіданні Ради безпеки країни. Тлеуберди додав, що питання введення в Україну військ у рамках ОДКБ Казахстан не розглядає.

Практично це неможливо. Для можливого направлення потрібна, природно, Резолюція і відповідний мандат Ради Безпеки ООН. Але, як Ви знаєте, в ООН є свої миротворчі сили й тому в практичній площині це питання не стоїть, — наголосив він.



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Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін вирішив визнати терористичні угруповання Донецька народна республіка та Луганська народна республіка в межах, які наразі фактично встановлені. Сьогодні, 22 лютого, фейкові парламенти ЛНР та ДНР ратифікували ці угоди з РФ. У Росії «документи» повинні ще схвалити Рада Федерації та Держдума.

Джерело: Kazinform