Служки Путіна з Держдуми ратифікували договір про любов з терористами ЛДНР

https://racurs.ua/ua/n167371-slujky-putina-z-derjdumy-ratyfikuvaly-dogovir-pro-lubov-z-terorystamy-ldnr.html

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Держдума РФ 22 лютого проголосувала за визнання незалежності так званих «Л/ДНР» та ратифікувала договори про «дружбу, співробітництво і взаємну допомогу» з ними.

За таке рішення проголосували 400 російських окупантів. Рішення набуде чинності сьогодні.

Договори передбачають взаємне використання військової інфраструктури та військових баз, а також спільна охорона «кордонів». Надалі документ відправили у Раду федерації РФ.

Також у МЗС РФ заявили, що «не бажають розривати дивідносини з Києвом».

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При цьому депутат Держдуми Луговий з трибуни Держдуми заявив, що при владі в Україні перебувають «фашисти».

Раніше незаконні «парламенти» в ОРДЛО «ратифікували» договори «про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу» з Росією.