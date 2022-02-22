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Ракурс
Служки Путіна з Держдуми ратифікували договір про любов з терористами ЛДНР

Служки Путіна з Держдуми ратифікували договір про любов з терористами ЛДНР

22 лют 2022, 12:36
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Держдума РФ 22 лютого проголосувала за визнання незалежності так званих «Л/ДНР» та ратифікувала договори про «дружбу, співробітництво і взаємну допомогу» з ними.

За таке рішення проголосували 400 російських окупантів. Рішення набуде чинності сьогодні.

Договори передбачають взаємне використання військової інфраструктури та військових баз, а також спільна охорона «кордонів». Надалі документ відправили у Раду федерації РФ.

Також у МЗС РФ заявили, що «не бажають розривати дивідносини з Києвом».



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При цьому депутат Держдуми Луговий з трибуни Держдуми заявив, що при владі в Україні перебувають «фашисти».

Раніше незаконні «парламенти» в ОРДЛО «ратифікували» договори «про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу» з Росією.

Джерело: Ракурс


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