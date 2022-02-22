Российские войска у границ Украины – разработан сайт для мониторинга

https://racurs.ua/n167379-rossiyskie-voyska-u-granic-ukrainy-razrabotan-sayt-dlya-monitoringa-karta.html

Ракурс

Размещение российских войск вблизи украинских границ теперь можно увидеть на специальном сайте, разработанном украинскими программистами.

Они запустили автоматический сервис по мониторингу активности армии Российской Федерации у границ Украины. Об этом сообщает dev.ua.

Сейчас сайт работает в тестовом режиме. На нем — кликабельная геолокация размещения войск, по клику открываются спутниковые снимки.

Свои имена создатели проекта не раскрывают. Данные для проекта берутся со спутников, после анализа на карте появляются отметки о текущих позициях войск РФ.

Также разработчики создали бот в Твиттере, который сообщает о новых обнаружениях и других данных.

Сейчас специалисты работают над получением более качественных снимков от европейских операторов. Разработчики улучшат интерфейс, а также хотят привлекать аналитиков и модераторов для улучшения анализа данных.

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Напомним, Зеленский заявил, что Украина рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. Военное положение в стране будет введено, только если будет широкая эскалация со стороны России, но Украина в такое развитие событий не верит.

Источник: dev.ua