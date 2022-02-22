Российские войска у границ Украины — разработан сайт для мониторинга (КАРТА)https://racurs.ua/n167379-rossiyskie-voyska-u-granic-ukrainy-razrabotan-sayt-dlya-monitoringa-karta.htmlРакурс
Размещение российских войск вблизи украинских границ теперь можно увидеть на специальном сайте, разработанном украинскими программистами.
Они запустили автоматический сервис по мониторингу активности армии Российской Федерации у границ Украины. Об этом сообщает dev.ua.
Сейчас сайт работает в тестовом режиме. На нем — кликабельная геолокация размещения войск, по клику открываются спутниковые снимки.
Свои имена создатели проекта не раскрывают. Данные для проекта берутся со спутников, после анализа на карте появляются отметки о текущих позициях войск РФ.
Также разработчики создали бот в Твиттере, который сообщает о новых обнаружениях и других данных.
Сейчас специалисты работают над получением более качественных снимков от европейских операторов. Разработчики улучшат интерфейс, а также хотят привлекать аналитиков и модераторов для улучшения анализа данных.
Напомним, Зеленский заявил, что Украина рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. Военное положение в стране будет введено, только если будет широкая эскалация со стороны России, но Украина в такое развитие событий не верит.
Источник: dev.ua