Сколько украинцев верит в полномасштабное вторжение РФ – опрос

https://racurs.ua/n167374-skolko-ukraincev-verit-v-polnomasshtabnoe-vtorjenie-rf-opros.html

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Полномасштабное вторжение России в Украину может произойти в ближайшее время. Впрочем, в такое развитие событий верят не все украинцы.

4,3% респондентов назвали такую ​​угрозу неизбежной, еще 34,3% считают такую ​​вероятность «большой». Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Демократические инициативы» совместно с Центром политической социологии в течение 1−12 февраля.

Еще 33% опрошенных склонны к тому, что угроза со стороны России хоть и не велика, однако возможна. В отсутствие вообще какой-либо угрозы со стороны восточного соседа верит только 7% украинцев.

Во всех регионах Украины, кроме Донбасса, большинство населения склоняется к тому, что существует серьезная угроза полномасштабной агрессии со стороны РФ.

Больше всего этот тезис поддерживает население на западе Украины (49%). Тех, кто считает такую ​​угрозу незначительной, больше всего среди жителей подконтрольных частей Донбасса (64%). Большинство тех, кто совсем не верит в угрозу агрессии со стороны России, проживает на востоке (15%).

Абсолютное большинство украинцев (61%) возлагают ответственность за рост угрозы войны на руководство России.

Четверть граждан Украины считает, что вина лежит на руководстве Украины. Это мнение доминирует только на подконтрольных Украине частях Луганской и Донецкой областей (53%).

Опрос проведен методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов.

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В исследовании принял участие 2 тыс. 1 респондент во всех областях Украины, за исключением оккупированных территорий. Максимальная теоретическая ошибка выборки не превышает 2,2%.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. Военное положение в стране будет введено, только если будет широкая эскалация со стороны России, но Украина в такое развитие событий не верит.