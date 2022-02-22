Киев отозвал для консультаций временного поверенного в Москве

https://racurs.ua/n167373-kiev-otozval-dlya-konsultaciy-vremennogo-poverennogo-v-moskve.html

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МИД Украины отозвал для консультаций временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации.

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что причина такого шага — принятие руководством Российской Федерации противоправных решений по признанию «независимости» созданных ею квази-образований на временно оккупированных территориях Украины — так называемых «Луганской народной республики» и «Донецкой народной республики».

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Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило вызван в Украину для проведения консультаций, — сообщили 22 февраля в МИД Украины.

Напомним, что президент Украины 22 февраля заявил, что Киев рассматривает возможность расторжения дипломатических отношений с Россией.