Київ відкликав для консультацій тимчасового повіреного у Москві

https://racurs.ua/ua/n167373-kyyiv-vidklykav-dlya-konsultaciy-tymchasovogo-povirenogo-u-moskvi.html

Ракурс

МЗС України відкликало для консультацій тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації.

Міністерство закордонних справ України повідомило, що причина такого кроку — ухвалення керівництвом Російської Федерації протиправних рішень щодо визнання «незалежності» створених нею квазі-утворень на тимчасово окупованих територіях України — так званих «Луганської Народної Республіки» та «Донецької Народної Республіки».

.

Тимчасовий повірений у справах України в Російській Федерації Василь Покотило викликаний в Україну для проведення консультацій, — повідомили 22 лютого в МЗС України.

Нагадаємо, що президент України 22 лютого заявив, що Київ розглядає можливість розірвання дипломатичних відносин з Росією.