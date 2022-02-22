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Ракурс
Київ відкликав для консультацій тимчасового повіреного у Москві

Київ відкликав для консультацій тимчасового повіреного у Москві

22 лют 2022, 13:12
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МЗС України відкликало для консультацій тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації.

Міністерство закордонних справ України повідомило, що причина такого кроку — ухвалення керівництвом Російської Федерації протиправних рішень щодо визнання «незалежності» створених нею квазі-утворень на тимчасово окупованих територіях України — так званих «Луганської Народної Республіки» та «Донецької Народної Республіки».



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Тимчасовий повірений у справах України в Російській Федерації Василь Покотило викликаний в Україну для проведення консультацій, — повідомили 22 лютого в МЗС України.

Нагадаємо, що президент України 22 лютого заявив, що Київ розглядає можливість розірвання дипломатичних відносин з Росією.

Джерело: Ракурс


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