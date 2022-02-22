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Київ відкликав для консультацій тимчасового повіреного у Москві
Київ відкликав для консультацій тимчасового повіреного у Москвіhttps://racurs.ua/ua/n167373-kyyiv-vidklykav-dlya-konsultaciy-tymchasovogo-povirenogo-u-moskvi.htmlРакурс
МЗС України відкликало для консультацій тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації.
Міністерство закордонних справ України повідомило, що причина такого кроку — ухвалення керівництвом Російської Федерації протиправних рішень щодо визнання «незалежності» створених нею квазі-утворень на тимчасово окупованих територіях України — так званих «Луганської Народної Республіки» та «Донецької Народної Республіки».
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Тимчасовий повірений у справах України в Російській Федерації Василь Покотило викликаний в Україну для проведення консультацій, — повідомили 22 лютого в МЗС України.
Нагадаємо, що президент України 22 лютого заявив, що Київ розглядає можливість розірвання дипломатичних відносин з Росією.