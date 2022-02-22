Україна від'єднається від енергосистем РФ. Фото: pl.ua

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Україна проведе планове відключення від енергосистеми Росії, попри ризики.

«Укренерго"не планує скасовувати перехід до роботи в ізольованому від Росії режимі. Вже 23 лютого Україна і Молдова почнуть відключення своїх енергосистем від єдиної російської енергосистеми. Енергосистема України працюватиме в ізольованому режимі три доби, до 26 лютого. Про це повідомляє ZN.UA із посиланням на джерело в «Укренерго».

Потім протягом доби Україна повинна повернутися до паралельної роботи з енергосистемою Росії. Раніше експерти побоювалися, що РФ може відмовити Україні в повторній синхронізації. У такому разі Україна продовжить працювати в ізольованому режимі й поступово інтегрується в європейську енергосистему.

Експерти зазначають, що тривала робота української енергосистеми в ізольованому режимі може призвести до дефіциту маневрових потужностей. Але в «Укренерго» наголошують, що в будь-якому випадку населення без електрики не залишиться.

Також зазначається, що заплановане відключення і триденний ізольований режим роботи — це один з етапів переходу України на роботу в паралельному режимі з енергосистемою Європейського Союзу, запланованому на 2022−2023 роки.

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Нагадаємо, на початку лютого президент Володимир Зеленський прокоментував погрози білоруського диктатора Олександра Лукашенка, який заявив про можливе відключення України від електроенергії та припинення постачання бензину у разі вторгнення Москви. Зеленський натякнув, що у відповідь Київ запровадить серйозні торговельні обмеження.

Джерело: ZN.UA