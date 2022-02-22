Украина отсоединится от энергосистем РФ. Фото: pl.ua

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Украина проведет плановое отключение от энергосистемы России, несмотря на риски.

«Укрэнерго» не планирует отменять переход к работе в изолированном от России режиме. Уже 23 февраля Украина и Молдова начнут отключение своих энергосистем от единой российской энергосистемы. Энергосистема Украины будет работать в изолированном режиме трое суток, до 26 февраля. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в «Укрэнерго».

Затем в течение суток Украина должна вернуться к параллельной работе с энергосистемой России. Ранее эксперты опасались, что РФ может отказать Украине в повторной синхронизации. В таком случае Украина продолжит работать в изолированном режиме и постепенно интегрируется в европейскую энергосистему.

Эксперты отмечают, что длительная работа украинской энергосистемы в изолированном режиме может привести к дефициту маневренных мощностей. Но в «Укрэнерго» отмечают, что в любом случае население без электричества не останется.

Также отмечается, что запланированное отключение и трехдневный изолированный режим работы — это один из этапов перехода Украины на работу в параллельном режиме с энергосистемой Европейского Союза, запланированном на 2022−2023 годы.

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Напомним, в начале февраля президент Владимир Зеленский прокомментировал угрозы белорусского диктатора Александра Лукашенко, который заявил о возможном отключении от электроэнергии, и прекращение поставок бензина в случае вторжения Москвы. Зеленский намекнул, что в ответ Киев введет серьезные торговые ограничения.

Источник: ZN.UA