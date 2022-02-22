Скільки українців вірить у повномасштабне вторгнення РФ – опитування

https://racurs.ua/ua/n167374-skilky-ukrayinciv-viryt-u-povnomasshtabne-vtorgnennya-rf-opytuvannya.html

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Повномасштабне вторгнення Росії в Україну може статися найближчим часом. Втім, у такий розвиток подій вірять не всі українці.

4,3% респондентів назвали таку загрозу неминучою, ще 34,3% вважають таку ймовірність «великою». Про це свідчать результати опитування фонду «Демократичні ініціативи» спільно з Центром політичної соціології протягом 1−12 лютого.

Ще 33% опитаних схиляються до того, що загроза зі сторони Росії хоч і не велика, однак можлива. У відсутність взагалі будь-якої загрози з боку східного сусіда вірить лише 7% українців.

У всіх регіонах України, окрім Донбасу, більшість населення схиляється до того, що нині існує серйозна загроза повномасштабної агресії з боку РФ.

Найбільше цю тезу підтримує населення на заході України (49%). Тих, хто вважає таку загрозу незначною, найбільше серед жителів підконтрольних частин Донбасу (64%). Більшість із тих, хто зовсім не вірить у загрозу агресії з боку Росії, проживає на сході (15%).

Абсолютна більшість українців (61%) покладає відповідальність за зростання загрози війни на керівництво Росії.

Чверть громадян України вважає, що провина лежить на керівництві України. Ця думка домінує тільки на підконтрольних Україні частинах Луганської та Донецької областей (53%).

Опитування проведено методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів.

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У дослідженні взяв участь 2 тис. 1 респондент в усіх областях України, за винятком окупованих територій. Максимальна теоретична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна розгляне можливість розриву дипломатичних відносин з Росією. Воєнний стан у країні введуть, лише якщо буде широка ескалація з боку Росії, але Україна в такий розвиток подій не вірить.