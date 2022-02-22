Російські війська біля кордонів України – розроблено сайт для моніторингу

https://racurs.ua/ua/n167379-rosiyski-viyska-bilya-kordoniv-ukrayiny-rozrobleno-sayt-dlya-monitoryngu-karta.html

Ракурс

Розміщення російських військ поблизу українських кордонів тепер можна побачити на спеціальному сайті, який розробили українські програмісти.

Вони запустили автоматичний сервіс з моніторингу активності армії Російської Федерації біля кордонів України. Про це повідомляє dev.ua.

Зараз сайт працює в тестовому режимі. На ньому — клікабельна геолокація розміщення військ, по кліку відкриваються супутникові знімки.

Свої імена творці проекту не розкривають. Дані для проекту беруться з супутників, після аналізу на карті з’являються позначки про поточні позиції військ РФ.

Також розробники створили бот у Твіттері, який повідомляє про нові виявлення та інші дані.

Зараз спеціалісти працюють над отриманням якісніших знімків від європейських операторів. Розробники покращать інтерфейс, а також хочуть залучати аналітиків і модераторів для поліпшення аналізу даних.

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Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна розгляне можливість розриву дипломатичних відносин з Росією. Воєнний стан у країні введуть, лише якщо буде широка ескалація з боку Росії, але Україна в такий розвиток подій не вірить.

Джерело: dev.ua