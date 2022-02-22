Рада Федерації Росії ратифікувала «угоди про дружбу» з ЛДНР. Фото: gazeta.ru

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Рада Федерації Росії 22 лютого одноголосно ратифікувала «договори про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу» з терористичними організаціями ЛНР та ДНР.

Договори країни-агресора з терористами ОРДЛО передбачають, що сторони укладають їх на 10 років з автоматичним продовженням. Угода передбачає й спільну з Росією охорону кордонів і можливість використання військових баз і військової інфраструктури. Сторони також домовилися «поважати територіальну цілісність і непорушність існуючих кордонів» Росії та псевдореспублік. Про це 22 лютого повідомляє «Інтерфакс».

В окремій статті договору зазначається, що охорона державного кордону республік буде здійснюватися «спільними зусиллями договірних сторін виходячи з інтересів їх власної безпеки, а також миру і стабільності». Також зазначається, що кожна зі сторін надаватиме іншій стороні право будівництва, використання і вдосконалення її Збройними силами військової інфраструктури і військових баз (об'єктів) на своїй території. Також договір з бойовиками створює основу для перебування на окупованому Донбасі Збройних сил країни-агресора.

Також угода передбачає, що Росія визнаватиме документи ЛНР та ДНР. А так звані громадяни цих «республік» можуть мати громадянство РФ і навпаки.

Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання незалежності самопроголошених Донецької та Луганської народних республік. Також глава країни-агресора доручив російській армії «виконувати функції з підтримки миру» на окупованій території Донбасу.

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Договори з Росією про «дружбу, співпрацю та взаємну допомогу» 22 лютого ратифікували терористичні ЛНР та ДНР. Держдума Росії сьогодні теж проголосувала за визнання незалежності так званих ЛДНР

Джерело: «Інтерфакс»