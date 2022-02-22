Стратегический запас крови начали формировать в Запорожье

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Стратегический запас крови начали формировать в Запорожской области на базе областной клинической больницы. Там стартовал марафон донорства для создания запаса крови и плазмы для Запорожского региона.

Мы запускаем марафон донорства с целью формирования стратегического запаса крови для нашей области. В нашем центре переливания крови — 150 л, при возможности хранения 1 тыс. л. Мы разворачиваем дополнительные места для хранения крови, — рассказала заместитель главы ОГА Злата Некрасова.

Чиновница призвала жителей города и области присоединиться к марафону. В то же время, директор Запорожской областной клинической больницы Игорь Шишко убеждает, что не стоит связывать этот марафон с политической ситуацией в Украине. Вместе с тем, он отмечает необходимость формирования такого стратегического запаса.

Формирование стратегического запаса мы проводим на протяжении восьми лет. Сегодня мы дали старт своим примером. Всегда присоединяются бойцы ГСЧС, правозащитники, медики, работники предприятий. Мощности нашей станции переливания крови позволяют принимать более 50 человек в день. Мы будем практически каждый день выполнять эти заборы и будем формировать этот стратегический запас для региона, — отметил Шишко.

По его словам, при необходимости кровь и ее компоненты могут быть переданы в любую больницу области.

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Напомним, 17 февраля министр обороны США Остин Ллойд заявил об опасности нападения России, которая стягивает свои войска к границам Украины и пополняет запасы крови. По его словам, подобные вещи не делаются без причины.

Источник: Укринформ