“Какая Родина? Сделают из нас мясо” - СБУ раскрыла переговоры террористов Л/ДНР

https://racurs.ua/n167393-kakaya-rodina-sdelaut-iz-nas-myaso-sbu-raskryla-peregovory-terroristov-l-dnr.html

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Сотрудники СБУ рассекретили и обнародовали разговоры боевиков из подконтрольных России террористических группировок ЛНР и ДНР, которые в феврале 2022 года начали эскалацию конфликта на Донбассе. На записях слышно, как террористы и жители временно оккупированных территорий:

признаются, что сами устраивают провокации и обстрелы мирного населения;

обсуждают накопление войска РФ, в том числе прибытие «полка Кадырова» под «флагом Кадырова»;

рассказывают, что сами же боевики попали «в будку в России» (ФСБ России назвала это «обстрелом пограничного пункта РФ в Ростовской области»);

удивляются, что силы ВСУ не реагируют на провокационные обстрелы армии РФ;

подтверждают, что снаряды террористов попали в Луганскую ТЭС, в результате чего город Счастье остался без электро-, водо- и теплоснабжения.

Эти разговоры удалось получить во время контрразведывательной работы СБУ в Донецкой и Луганской областях. Материалы рассекретили с разрешения следователей СБУ, чтобы продемонстрировать, кто ответственен за нагнетание ситуации на востоке Украины.

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Напомним, 21 февраля президент страны-агрессора России Владимир Путин признал независимость подконтрольных Кремлю террористических образований ДНР и ЛНР, расположенных на оккупированных Москвой территориях украинского Донбасса. После этого Путин заявил о введении российских войск на оккупированные территории Украины «для поддержания мира».