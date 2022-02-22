“Какая Родина? Сделают из нас мясо” - СБУ злила розмови терористів Л/ДНР

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Співробітники СБУ розсекретили й оприлюднили розмови бойовиків з підконтрольних Росії терористичних угруповань ЛНР і ДНР, які у лютому 2022 року почали ескалацію конфлікту на Донбасі. На записах чути, як терористи та мешканці тимчасово окупованих територій:

зізнаються, що самі влаштовують провокації та обстріли мирного населення;

обговорюють накопичення війська РФ, зокрема прибуття «полку Кадирова» під «прапором Кадирова»;

розповідають, що самі ж бойовики влучили «в будку в Росії» (ФСБ Росії назвала це «обстрілом прикордонного пункту РФ у Ростовській області»);

дивуються, що сили ЗСУ не реагують на провокаційні обстріли армії РФ;

підтверджують, що снаряди терористів поцілили у Луганську ТЕС, внаслідок чого місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання.

Вказані розмови вдалося отримати під час контррозвідувальної роботи СБУ у Донецькій та Луганській областях. Матеріали розсекретили з дозволу слідчих СБУ, щоб продемонструвати, хто відповідальний за нагнітання ситуації на сході України.

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Нагадаємо, 21 лютого президент країни-агресора Росії Володимир Путін визнав незалежність підконтрольних Кремлю терористичних утворень ДНР та ЛНР, розташованих на окупованих Москвою територіях українського Донбасу. Після цього Путін заявив про введення російських військ на окуповані території «для підтримання миру».