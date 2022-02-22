У Лукашенка прокоментували визнання Росією Л/ДНР

https://racurs.ua/ua/n167389-u-lukashenka-prokomentuvaly-vyznannya-rosiieu-l-dnr.html

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Визнання Росією незалежності терористичних маріонеткових утворень ЛНР-ДНР прокоментували у Міністерстві закордонних справ Білорусі. Там заявили, що з «повагою та розумінням» сприймають рішення Москви.

Ми з повагою та розумінням сприймаємо рішення російської сторони щодо визнання незалежності «Донецької та Луганської народних республік». Цей крок Росії має не лише політичний, а й серйозний людський, гуманітарний вимір, враховуючи кількість російських громадян, які мешкають на цих територіях та зазнають поневірянь впродовж майже восьми років, — йдеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства Білорусі, підконтрольного самопроголошеному президенту країни Олександру Лукашенку.

У Мінську також стверджують, що Білорусь «завжди активно та послідовно виступала за мирне врегулювання конфлікту на південному сході України».

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Ми і зараз вважаємо дипломатичні методи пріоритетними та готові всіляко сприяти цьому процесу. Вітаємо заяви російської сторони про відкритість до дипломатії у цьому контексті, — підсумували в МЗС Білорусі.

Нагадаємо, 21 лютого президент країни-агресора Росії Володимир Путін визнав незалежність підконтрольних Кремлю терористичних утворень ДНР та ЛНР, розташованих на окупованих Москвою територіях українського Донбасу. Після цього Путін заявив про введення російських військ на окуповані території «для підтримання миру».