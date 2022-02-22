У Лукашенко прокомментировали признание Россией Л/ДНР

https://racurs.ua/n167389-u-lukashenko-prokommentirovali-priznanie-rossiey-l-dnr.html

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Признание Россией независимости террористических марионеточных образований ЛНР-ДНР прокомментировало Министерство иностранных дел Беларуси. Там заявили, что с «уважением и пониманием» воспринимают решение Москвы.

Мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Этот шаг России имеет не только политическое, но и серьезное человеческое, гуманитарное измерение, учитывая число российских граждан, проживающих на данных территориях и испытывающих лишения на протяжении почти восьми лет, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Беларуси, подконтрольного самопровозглашенному президенту страны Александру Лукашенко.

В Минске также утверждают, что Беларусь «всегда активно и последовательно выступала за мирное урегулирование конфликта на юго-востоке Украины».

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Мы и сейчас считаем дипломатические методы приоритетными и готовы всемерно способствовать этому процессу. Приветствуем заявления российской стороны об открытости к дипломатии в данном контексте, — подытожили в МИД Беларуси.

Напомним, 21 февраля президент страны-агрессора России Владимир Путин признал независимость подконтрольных Кремлю террористических образований ДНР и ЛНР, расположенных на оккупированных Москвой территориях украинского Донбасса. После этого Путин заявил о введении российских войск на оккупированные территории «для поддержания мира».