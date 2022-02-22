Большинство членов ВСП подали в отставку на следующий день после проверки Этического совета

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Ракурс

Из Высшего совета правосудия 22 февраля уволились 10 членов.

В ВСП сообщили, что из этого органа судебного самоуправления ушли Наталья Краснощекова, Олег Прудивус, Лариса Швецова, Светлана Шелест, Сергей Болотин, Владимир Говоруха, Лариса Иванова, Виктор Матвийчук, Татьяна Розваляева, Валерий Суховой.

Таким образом, после 23 февраля субъекты назначения — президент, Съезд судей, конференция прокуроров — должны объявить конкурсы на замещение вакантных должностей.

Членами ВСП остаются Виктор Грищук, Оксана Блажевская, Инна Плахтий, Виталий Салихов, а также председатель Верховного суда Всеволод Князев (по должности). Этих членов ВСП вскоре проверит на добродетель Этический совет.

Отставка столь значительного количества членов ВРП состоялась уже на второй день после того, как 21 февраля стартовал конкурс. Этический совет очень подробно спрашивал кандидатов о мельчайших несоответствиях их доходов образу жизни.

В настоящее время в ВСП уже есть 16 вакансий, конкурс на пять из которых продолжается.

Независимые обозреватели считают, что отсутствие кворума в ВСП ни в коей мере не создаст «коллапс судебной системы», поскольку он пока и так не осуществляет большинство своих полномочий.

Напомним, Этический совет, который очистит ВСП, был сформирован 9 ноября 2021 года. Согласно закону об очищении ВСП, его члены должны пройти проверку на добродетель и профессиональную этику в шестимесячный срок после начала работы Этического совета.

8 февраля Этический совет начал проверку на добродетель действующих членов ВСП (кроме председателя Верховного суда). После этого в отставку подали и. о председателя совета Алексей Маловацкий и член ВСП Павел Гречковский.

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21 февраля Этический совет провел первый день собеседований кандидатов в Высший совет правосудия.

В течение шести месяцев Этический совет должен проверить всех членов ВСП.