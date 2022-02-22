Судова реформа в дії: більшість членів Вищої ради правосуддя подали у відставку

https://racurs.ua/ua/n167388-bilshist-chleniv-vrp-podaly-u-vidstavku-nastupnogo-dnya-pislya-perevirky-etychnoyi-rady.html

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З Вищої ради правосуддя 22 лютого звільнилися 10 членів.

У ВРП повідомили, що з цього органу судового самоврядування пішли Наталія Краснощокова, Олег Прудивус, Лариса Швецова, Світлана Шелест, Сергій Болотін, Володимир Говоруха, Лариса Іванова, Віктор Матвійчук, Тетяна Розваляєва, Валерій Суховой.

Таким чином, після 23 лютого суб'єкти призначення — президент, З’їзд суддів, Конференція прокурорів — мають оголосити конкурси на заміщення вакантних посад.

Членами ВРП залишаються Віктор Грищук, Оксана Блажівська, Інна Плахтій, Віталій Саліхов, а також голова Верховного суду Всеволод Князєв за посадою. Цих членів ВРП невдовзі перевірить на доброчесність Етична рада.





Відставка такої значної кількості членів ВРП відбулася вже на другий день після того, як 21 лютого стартував конкурс до ВРП. Етична рада дуже детально запитувала кандидатів про найдрібніші невідповідності їх доходів способу життя.

Наразі у ВРП вже є 16 вакансій, конкурс на п’ять із яких вже триває.

Незалежні оглядачі вважають, що відсутність кворуму у ВРП жодною мірою не створить «колапсу судової системи», оскільки ВРП наразі й так не здійснює більшість своїх повноважень.



Нагадаємо, Етична рада, що очистить ВРП, була сформована 9 листопада 2021 року. Відповідно до закону про очищення ВРП, її члени повинні пройти перевірку на доброчесність та професійну етику у шестимісячний строк після початку роботи Етичної ради.

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8 лютого Етична рада розпочала перевірку на доброчесність чинних членів ВРП (окрім голови Верховного суду). Після цього у відставку подали в.о. голови ради Олексій Маловацький та член ВРП Павло Гречківський.



21 лютого Етична рада провела перший день співбесід кандидатів до Вищої ради правосуддя.

Упродовж шести місяців Етична рада повинна перевірити членів ВРП.