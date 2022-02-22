Імперія зла має померти – в Києві мітинг під посольством Росії. Фото: Радіо Свобода

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Під посольством Росії в Києві триває мітинг через рішення Путіна визнати «незалежність» фейкових ЛДНР.

На акцію вийшли близько півсотні людей. Люди вимагають закриття посольства країни-агресора в Києві. Фото мітингу з’явилися в соцмережах.

Імперія зла має померти. Московія — окупант. Від учора — офіційно двічі. В Києві досі є російське посольство, але ми хочемо сказати, що Україна буде захищатися, — зазначили організатори акції.

Тим часом генеральне консульство Російської Федерації у Львові призупинило запис на приймання громадян. Про це повідомили у прес-службі дипломатичного представництва.

Дипломати заявили, що причиною такого рішення стала складна епідеміологічна ситуація, а також тимчасова оптимізація штату.

Зазначається, що в консульстві повністю відключений телефонний зв’язок з незалежних від нього причини. Тож у разі термінової необхідності рекомендують звертатися до консульського відділу посольства Росії в Києві.

Водночас генеральні консульства Росії в Одесі та Харкові також припинили приймання громадян.

Нагадаємо, МЗС України відкликало для консультацій тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації.

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Міністерство закордонних справ повідомило, що причина такого кроку — ухвалення керівництвом Російської Федерації протиправних рішень щодо визнання «незалежності» створених нею квазі-утворень на тимчасово окупованих територіях України — так званих «Луганської Народної Республіки» та «Донецької Народної Республіки».

21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання незалежності самопроголошених Донецької та Луганської народних республік. Також глава країни-агресора доручив російській армії «виконувати функції з підтримки миру» на окупованій території Донбасу.