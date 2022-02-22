Гурт Kalush Orchestra їде на Євробачення в Турин

https://racurs.ua/ua/n167386-kalush-orchestra-yide-na-ievrobachennya-v-turyn-oficiyno.html

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Kalush Orchestra їде на Євробачення — 22 лютого на засіданні організаційного комітету Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс ухвалили рішення про участь українського гурту у Євробаченні-2022, яке пройде в італійському Турині.

Ми вдячні кожному, хто підтримував нас під час фіналу Нацвідбору на Євробачення-2022 та віддав нам перше місце в SMS-голосуванні. Обіцяємо кожному українцю, що виправдаємо ваш вибір. У важкі часи для нашої країни ми повинні знову заявити про себе на весь світ. Тому ми готові гідно представити Україну перед усією Європою, — зазначив вокаліст гурту Олег Псюк.

17 лютого оргкомітет звернувся до Kalush Orchestra з пропозицією представити Україну в Турині, оскільки гурт посів друге місце у фіналі та отримав найбільшу підтримку глядачів. Загалом гурт отримав 14 балів, з них максимальні вісім балів — від глядачів та шість балів від суддів.

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Нагадаємо, 16 лютого оргкомітет ухвалив рішення про припинення участі у відборі співачки Alina Pash. Паралельно вона сама відмовилася від подальшої участі у Євробаченні-2022. Перед цим стало відомо, що довідка, яку співачка показала організаторам щодо правильного перетину адмінмежі України та окупованого Криму, була сфальшована. Виявилося, Держприкордонслужба не видавала її. За даними ЗМІ, у 2015 році Аліна Паш відвідала окупований Крим авіарейсом через Москву.

Євробачення-2022 пройде на арені Pala Olimpico у Турині за участі представників 41 країни, які змагатимуться у півфіналах 10 і 12 травня, а потім у гранд-фіналі — 14 травня.