Kalush Orchestra едет на Евровидение в Турин – официально

https://racurs.ua/n167386-kalush-orchestra-edet-na-evrovidenie-v-turin-oficialno.html

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Kalush Orchestra едет на Евровидение — 22 февраля на заседании организационного комитета Национального отбора на международный песенный конкурс было принято решение об участии украинской группы в Евровидении-2022, которое пройдет в итальянском Турине.

Мы благодарны каждому, кто поддерживал нас во время финала Нацотбора на Евровидение-2022 и отдал первое место в SMS-голосовании. Обещаем каждому украинцу, что оправдаем ваш выбор. В тяжелые времена для нашей страны мы должны снова заявить о себе на весь мир. Поэтому мы готовы достойно представить Украину перед всей Европой, — отметил вокалист группы Олег Псюк.

17 февраля оргкомитет обратился к Kalush Orchestra с предложением представить Украину в Турине, поскольку группа заняла второе место в финале и получила наибольшую поддержку зрителей. В общей сложности группа получила 14 баллов, из них максимальные восемь баллов — от зрителей и шесть баллов от судей.

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Напомним, 16 февраля оргкомитет принял решение о прекращении участия в отборе певицы Alina Pash. Параллельно она сама отказалась от участия в Евровидении-2022. Перед этим стало известно, что справка, которую певица показала организаторам о правильном пересечении админграницы Украины и оккупированного Крыма, была сфальсифицирована. Оказалось, Госпогранслужба не выдавала ее. По данным СМИ, в 2015 году Алина Паш посетила оккупированный Крым авиарейсом через Москву.

Евровидение-2022 состоится на арене Pala Olimpico в Турине с участием представителей 41 страны, которые сразятся в полуфиналах 10 и 12 мая, а затем в гранд-финале — 14 мая.