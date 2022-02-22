Британия первой ударила по России жесткими санкциями

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Санкции против России вводит Великобритания из-за признания Владимиром Путиным фейковых ЛДНР.

Ограничения касаются пяти российских банков, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон. По его словам, это первая часть антироссийских санкций.

Банки, попавшие под ограничения:

«Банк Россия»;

«Промсвязьбанк»;

«ИС Банк»;

«Генбанк»;

«Черноморский банк реконструкции и развития».

Санкции также вводятся против приближенных к Путину олигархов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и его племянника Игоря Ротенберга.

Украинский народ хочет жить в мире и свободе. Мы будем с украинцами, чтобы не произошло, — заявил Джонсон.

Он добавил, что отправка российских военных и техники в ОРДЛО является вторжением на украинские территории.

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Если произойдет полномасштабное вторжение, то европейская нация в количестве 44 млн человек, в том числе женщин и детей, станет мишенью полноценной военной агрессии без единого следа правомерности, — отметил Джонсон.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Также глава страны-агрессора поручил российской армии «выполнять функции по поддержанию мира» на оккупированной территории Донбасса.