Британия первой ударила по России жесткими санкциями

God Save the Queen — Британия первой ударила по России жесткими санкциямиhttps://racurs.ua/n167385-god-save-the-queen-britaniya-pervoy-udarila-po-rossii-jestkimi-sankciyami.htmlРакурс
Санкции против России вводит Великобритания из-за признания Владимиром Путиным фейковых ЛДНР.
Ограничения касаются пяти российских банков, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон. По его словам, это первая часть антироссийских санкций.
Банки, попавшие под ограничения:
- «Банк Россия»;
- «Промсвязьбанк»;
- «ИС Банк»;
- «Генбанк»;
- «Черноморский банк реконструкции и развития».
Санкции также вводятся против приближенных к Путину олигархов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и его племянника Игоря Ротенберга.
Украинский народ хочет жить в мире и свободе. Мы будем с украинцами, чтобы не произошло, — заявил Джонсон.
Он добавил, что отправка российских военных и техники в ОРДЛО является вторжением на украинские территории.
Если произойдет полномасштабное вторжение, то европейская нация в количестве 44 млн человек, в том числе женщин и детей, станет мишенью полноценной военной агрессии без единого следа правомерности, — отметил Джонсон.
Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Также глава страны-агрессора поручил российской армии «выполнять функции по поддержанию мира» на оккупированной территории Донбасса.