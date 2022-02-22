Москва признает ДНР и ЛНР в нынешних границах. Фото: mk.ru

https://racurs.ua/n167375-moskva-priznaet-dnr-i-lnr-v-nyneshnih-granicah-mid-rossii.html

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Россия признает ДНР и ЛНР в пределах, которые сейчас эти псевдореспублики контролируют.

Москва признает независимость оккупированных территорий украинского Донбасса в пределах территорий, которые сейчас контролируются подконтрольными Российской Федерации боевиками. Об этом 22 февраля заявил замглавы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко, передает «Интерфакс».

Границы, в рамках которых руководство ДНР и ЛНР осуществляет свои властные полномочия и юрисдикцию, — отметил он журналистам.

Тем временем «Газета.Ru» пишет, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что Москва признает ЛНР и ДНР «в тех границах, в которых они себя провозглашали».

А главарь террористов ДНР Денис Пушилин отметил, что границы так называемой Донецкой народной республики будут в пределах Донецкой области.

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Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Также глава страны-агрессора поручил российской армии «выполнять функции по поддержанию мира» на оккупированной территории Донбасса.

Источник: «Интерфакс», «Газета.Ru»