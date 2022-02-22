Москва визнає ДНР і ЛНР у нинішніх кордонах. Фото: mk.ru

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Росія визнає ДНР та ЛНР у межах, які зараз ці псевдореспубліки контролюють.

Москва визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Російській Федерації бойовиками. Про це 22 лютого заявив заступник голови Міністерства закордонних справ Росії Андрій Руденко, передає «Інтерфакс».

Кордони, в рамках яких керівництво ДНР і ЛНР здійснює свої владні повноваження і юрисдикцію, — зазначив він журналістам.

Тим часом «Газета.Ru» пише, що прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков додав, що Москва визнає ЛНР та ДНР «у тих кордонах, в яких вони себе проголошували».

А ватажок терористів ДНР Денис Пушилін зазначив, що кордони так званої Донецької народної республіки будуть в межах Донецької області.

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Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання незалежності самопроголошених Донецької та Луганської народних республік. Також глава країни-агресора доручив російській армії «виконувати функції з підтримки миру» на окупованій території Донбасу.

Джерело: «Интерфакс», «Газета.Ru»