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Ракурс
Британія першою вдарила по Росії жорсткими санкціями

God Save the Queen — Британія першою вдарила по Росії жорсткими санкціями

22 лют 2022, 15:32
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Санкції проти Росії вводить Велика Британія через визнання Володимиром Путіним фейкових ЛДНР.

Обмеження стосуються п’яти російських банків, заявив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон. За його словами, це перша частина антиросійських санкцій.

Банки, що потрапили під обмеження:

  • «Банк Россия»;
  • «Промсвязьбанк»;
  • «ІС Банк»;
  • «Генбанк»;
  • «Черноморский банк реконструкции и развития».

Санкції також вводяться проти наближених до Путіна олігархів Геннадія Тимченка, Бориса Ротенберга та його племінника Ігоря Ротенберга.

Український народ хоче жити в мирі та свободі. Ми будемо з українцями, щоб не сталося, — заявив Джонсон.

Він додав, що відправлення російських військових та техніки в ОРДЛО є вторгненням на українські території.



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Якщо відбудеться повномасштабне вторгнення, то європейська нація в кількості 44 млн осіб, зокрема жінок і дітей, стане мішенню повноцінної військової агресії без жодного сліду правомірності, — зазначив Джонсон.

Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання незалежності самопроголошених Донецької та Луганської народних республік. Також глава країни-агресора доручив російській армії «виконувати функції з підтримки миру» на окупованій території Донбасу.

Джерело: Ракурс


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