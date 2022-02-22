Британія першою вдарила по Росії жорсткими санкціями

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Санкції проти Росії вводить Велика Британія через визнання Володимиром Путіним фейкових ЛДНР.

Обмеження стосуються п’яти російських банків, заявив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон. За його словами, це перша частина антиросійських санкцій.

Банки, що потрапили під обмеження:

«Банк Россия»;

«Промсвязьбанк»;

«ІС Банк»;

«Генбанк»;

«Черноморский банк реконструкции и развития».

Санкції також вводяться проти наближених до Путіна олігархів Геннадія Тимченка, Бориса Ротенберга та його племінника Ігоря Ротенберга.

Український народ хоче жити в мирі та свободі. Ми будемо з українцями, щоб не сталося, — заявив Джонсон.

Він додав, що відправлення російських військових та техніки в ОРДЛО є вторгненням на українські території.

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Якщо відбудеться повномасштабне вторгнення, то європейська нація в кількості 44 млн осіб, зокрема жінок і дітей, стане мішенню повноцінної військової агресії без жодного сліду правомірності, — зазначив Джонсон.

Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання незалежності самопроголошених Донецької та Луганської народних республік. Також глава країни-агресора доручив російській армії «виконувати функції з підтримки миру» на окупованій території Донбасу.