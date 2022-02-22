Британія першою вдарила по Росії жорсткими санкціями

God Save the Queen — Британія першою вдарила по Росії жорсткими санкціямиhttps://racurs.ua/ua/n167385-god-save-the-queen-brytaniya-pershou-vdaryla-po-rosiyi-jorstkymy-sankciyamy.htmlРакурс
Санкції проти Росії вводить Велика Британія через визнання Володимиром Путіним фейкових ЛДНР.
Обмеження стосуються п’яти російських банків, заявив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон. За його словами, це перша частина антиросійських санкцій.
Банки, що потрапили під обмеження:
- «Банк Россия»;
- «Промсвязьбанк»;
- «ІС Банк»;
- «Генбанк»;
- «Черноморский банк реконструкции и развития».
Санкції також вводяться проти наближених до Путіна олігархів Геннадія Тимченка, Бориса Ротенберга та його племінника Ігоря Ротенберга.
Український народ хоче жити в мирі та свободі. Ми будемо з українцями, щоб не сталося, — заявив Джонсон.
Він додав, що відправлення російських військових та техніки в ОРДЛО є вторгненням на українські території.
Якщо відбудеться повномасштабне вторгнення, то європейська нація в кількості 44 млн осіб, зокрема жінок і дітей, стане мішенню повноцінної військової агресії без жодного сліду правомірності, — зазначив Джонсон.
Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання незалежності самопроголошених Донецької та Луганської народних республік. Також глава країни-агресора доручив російській армії «виконувати функції з підтримки миру» на окупованій території Донбасу.