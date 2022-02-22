Віталій Кличко назвав російську армію ордою. Фото: КМДА

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Визнання Росією самопроголошених ЛНР та ДНР прокоментував міський голова Києва Віталій Кличко.

Градоначальник упевнений, що своїм рішення РФ фактично оголосила Україні війну. Наголосив, що всю ніч у Донецьк та Луганськ за наказом Володимира Путіна направлялися російські війська. Про це Кличко 22 лютого заявив у відеозверненні до українців, передає прес-служба КМДА.

Зайшла орда, яка називає себе миротворцями. Агресори-миротворці, безглуздя і повна зневага до суверенітету незалежних країн, — зазначив мер.

Кличко наголосив, що «Русь була Київською, а Київ — величним містом, ще коли на місці Москви були болота». За словами мера, Україна обрала свій шлях, який не веде в Російську імперію. Нагадав, що за свій вибір українці заплатили високу ціну.

Ми не боїмося і будемо боротися далі. Демократичний світ, сподіваюсь, розуміє масштаб загрози, що Путін, який перекреслив усі дипломатичні зусилля, зупинятись не збирається, — наголосив Кличко.

Очільник столиці закликав західних українських партнерів запровадити проти агресора весь підготовлений пакет санкцій. Додав, що українці вірять у власну армію, також створюється територіальна оборона.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що після визнання Росією фейкових ЛДНР міжнародно визнані кордони України залишаться такими ж. А дії Москви в Києві трактують як односторонній вихід Росії з мінських домовленостей та ігнорування рішень в рамках «Нормандії».