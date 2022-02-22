Рада ухвалила жорстке звернення до світу і Росії щодо визнання теористів Л/ДНР

https://racurs.ua/ua/n167383-rada-uhvalyla-jorstke-zvernennya-do-svitu-schodo-vyznannya-terorystiv-l-dnr.html

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Рада закликає відключити Росію від SWIFT та впровадити жорсткі санкції.

Верховна Рада 22 лютого ухвалила постанову («за» — 336 нардепів) із закликом заморозити запуск «Північного потоку-2», заборонити експорт до Росії високих технологій, зокрема тих, що стосуються військово-промислового комплексу.

Парламент також підтримує направлений за дорученням президента України офіційний запит на основі ст. 6 Будапештського меморандуму до держав-членів Ради Безпеки ООН з вимогою негайно провести консультації щодо невідкладних дій для зниження напруги та практичних кроків гарантування безпеки України.

Рада закликала світ запровадити додаткові жорсткі секторальні, фінансові та персональні санкції проти РФ через визнання нею так званих Л/ДНР.

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У заяві наголошується, що Автономна Республіка Крим і місто Севастополь та окремі райони Донецької та Луганської областей залишаються невід'ємною частиною території України, тимчасово окупованою Російською Федерацією.

Нагадаємо, що канцлер ФРН Олаф Шольц заявив про зупинення сертифікації «Північного потоку-2».