У МОЗ розповіли, де найлегше заразитися коронавірусом

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Де можна заразитися коронавірусом і які місця для відвідування є більш небезпечними, розповіли в Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ).

За даними відомства, найлегше підхопити коронавірус у барі та на релігійній церемонії, в якій беруть участь понад 500 людей. Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

Також високий ступінь ризику мають кінотеатри, кафе, заповнені стадіони, спортзали, прогулянки в парках розваг.

Водночас вірогідність інфікуватися коронавірусом SARS-CoV-2 на вулиці істотно нижча, ніж у закритих приміщеннях.

При цьому не важливо, ідеться про початкові варіанти цього вірусу чи про його мутації. Вирішальну роль при передачі інфекції відіграють так звані аерозолі — дрібні частинки рідини, що виділяються хворим при диханні. На свіжому повітрі вони швидше перестають бути небезпечними.

Хоча зараження коронавірусом на вулиці повністю виключити теж не можна. Воно стає реальним, коли йдеться про велике скупчення людей на обмеженій площі. Тому соціальну дистанцію в півтора метра необхідно дотримуватися і на свіжому повітрі.

Згідно з інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, основним механізмом передачі нової коронавірусної інфекції є краплинний. Тобто через краплі, які виділяються із дихальних шляхів інфікованої людини.

Наразі відомо, що заразитися коронавірусом можна від людини з безсимптомним перебігом хвороби.

Нагадаємо, за минулу добу, 21 лютого, в Україні зафіксовано 24 тис. 440 нових підтверджених випадків коронавірусу. Від ускладнень хвороби померли 287 людей.

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Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що хвиля коронавірусу в Україні йде на спад. Середньодобова кількість померлих від ускладнень коронавірусу припинила зростати й останні п’ять днів перебуває на плато у близько 240 осіб на добу.

Очільник МОЗ додав, що кількість госпіталізацій і померлих менша, ніж на піку попередньої хвилі штаму «Дельта».