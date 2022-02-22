В Минздраве рассказали, где легче всего заразиться коронавирусом

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Где можно заразиться коронавирусом и какие места для посещения наиболее опасны, рассказали в Министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, легче всего подхватить коронавирус в баре и на религиозной церемонии, в которой участвуют более 500 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Также высокую степень риска имеют кинотеатры, кафе, заполненные стадионы, спортзалы, прогулки в парках развлечений.

В то же время вероятность инфицироваться коронавирусом SARS-CoV-2 на улице существенно ниже, чем в закрытых помещениях.

При этом не важно, речь идет об исходных вариантах этого вируса или о его мутациях. Решающую роль при передаче инфекции играют так называемые аэрозоли — мелкие частицы жидкости, выделяемые больным при дыхании. На свежем воздухе они быстрее перестают быть опасными.

Хотя заражение коронавирусом на улице полностью исключить тоже нельзя. Оно становится реальным, когда речь идет о большом скоплении людей на ограниченной площади. Поэтому социальную дистанцию ​​в полтора метра нужно соблюдать и на свежем воздухе.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, основным механизмом передачи новой коронавирусной инфекции является капельный. То есть через капли, выделяемые из дыхательных путей инфицированного человека.

Также известно, что коронавирусом можно заразиться от человека с бессимптомным течением болезни.

Напомним, за минувшие сутки, 21 февраля, в Украине зафиксировано 24 тыс. 440 новых подтвержденных случаев коронавируса. От осложнений болезни умерли 287 человек.

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что волна коронавируса в Украине идет на спад. Среднесуточное количество умерших от осложнений коронавируса перестало расти и последние пять дней находится на плато около 240 человек в сутки.

Глава Минздрава добавил, что количество госпитализаций и умерших меньше, чем на пике предыдущей волны штамма «Дельта».