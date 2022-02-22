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Ракурс
Кремль отказался от минских соглашений

Кремль отказался от минских соглашений

22 фев 2022, 14:45
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В Кремле заявили, что вопрос минских договоренностей больше не стоит на повестке дня.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что сейчас на первый план выходит вопрос «гарантий безопасности» для России.

Пресс-секретарь Путина на брифинге отказался отвечать на вопрос по поводу заявления постпреда РФ при ООН Василия Небензи о том, что минские соглашения не являются «мертвыми» и Украина «должна их выполнять».

Здесь я воздержусь от каких-либо комментариев, — цитируют росСМИ Пескова, у которого журналисты просили объяснить позицию Москвы по этому вопросу.

При этом 22 февраля министр иностранных дел РФ Лавров напоминал, что главный путь к деэскалации — это полное исполнение так называемого «Комплекса мер…» (Минска-2).



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Вероятность экстренного саммита «нормандской четверки», приглашенного Украиной, будет зависеть от конкретных предложений для РФ, — сказал Песков и добавил, что Кремль не пойдет на диалог в формате «переливания из пустого в пустое».

Источник: Ракурс


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