Кремль отказался от минских соглашений

Кремль отказался от минских соглашенийhttps://racurs.ua/n167381-kreml-otkazalsya-ot-minskih-soglasheniy.htmlРакурс
В Кремле заявили, что вопрос минских договоренностей больше не стоит на повестке дня.
Спикер президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что сейчас на первый план выходит вопрос «гарантий безопасности» для России.
Пресс-секретарь Путина на брифинге отказался отвечать на вопрос по поводу заявления постпреда РФ при ООН Василия Небензи о том, что минские соглашения не являются «мертвыми» и Украина «должна их выполнять».
Здесь я воздержусь от каких-либо комментариев, — цитируют росСМИ Пескова, у которого журналисты просили объяснить позицию Москвы по этому вопросу.
При этом 22 февраля министр иностранных дел РФ Лавров напоминал, что главный путь к деэскалации — это полное исполнение так называемого «Комплекса мер…» (Минска-2).
Вероятность экстренного саммита «нормандской четверки», приглашенного Украиной, будет зависеть от конкретных предложений для РФ, — сказал Песков и добавил, что Кремль не пойдет на диалог в формате «переливания из пустого в пустое».