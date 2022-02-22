Кремль подтвердил, что заседание Совбеза по Л/ДНР показали в записи и цензуровали

https://racurs.ua/n167378-kreml-podtverdil-chto-zasedanie-sovbeza-po-l-dnr-pokazali-v-zapisi-i-cenzurirovali.html

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Во время трансляции обсуждения признания Россией так называемой независимости фейковых ЛДНР время на часах министра обороны РФ Сергея Шойгу отставало от реального времени на несколько часов.

Многие критики предположили, что заседание записано заранее, а решение о признании независимости ДНР и ЛНР уже было принято. 22 февраля спикер президента страны-агрессора Дмитрий Песков подтвердил, что трансляция проходила в записи.

Напомним, что президент России Владимир Путин 21 февраля провел заседание Совбеза, на котором российская верхушка обсудила возможность признания независимости ДНР и ЛНР. Якобы прямую трансляцию обсуждения показали российские телеканалы и веб-сайты. Однако возникли сомнения в том, что трансляция продолжалась в реальном времени — цифры на циферблате Шойгу отставали от московского времени на несколько часов.

Песков подтвердил, что на телевидении трансляцию показали в записи.

Это было экстраординарное заседание Совбеза, и президент его созвал в связи с экстраординарной ситуацией в двух республиках. И тема признания этих двух республик тоже, конечно, носит экстраординарный характер, — сказал он на брифинге.

Из-за этого заседание у Путина решили сделать открытым. Песков сказал, что Кремлю «было очень важно показать всю аргументацию главы государства, аргументацию членов Совбеза, их точку зрения».

Заседание прошло днем, его показали не в прямом эфире, «потому что это заседание Совбеза и «определенные нюансы не вошли в эфир». Песков напомнил, что обычно на таких мероприятиях транслируют только вступительное слово главы Совбеза, а никакие другие выступления никогда раньше не показывались.

Песков также подтвердил, что не все выступления участников заседания вошли в запись. По его словам, окончательный материал, показанный в эфире, монтировался с участием администрации президента РФ.

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Напомним, что все участники вчерашнего Совбеза, чьи выступления вошли в итоговую запись, поддержали признание независимости фейковых Донецкой и Луганской народных республик, хотя некоторые чиновники предполагали, что «Киеву и Западу можно дать еще шанс».

Путин позже выступил с телеобращением к россиянам, а затем подписал указы о признании независимости террористических ДНР и ЛНР.