Кремль підтвердив, що засідання Радбезу щодо Л/ДНР показали у записі і цензурували

Кремль підтвердив, що засідання Радбезу щодо Л/ДНР показали у записі

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Під час трансляції обговорення визнання Росією так званої незалежності фейкових ЛДНР час на годиннику міністра оборони РФ Сергія Шойгу відставав від реального часу на кілька годин.

Чимало критиків припустили, що засідання записано заздалегідь, а рішення щодо визнання незалежності ДНР і ЛНР вже ухвалили. 22 лютого речник президента країни-агресора Дмитро Пєсков підтвердив, що трансляція відбувалася у запису.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін 21 лютого провів засідання Ради безпеки, на якому російська верхівка обговорила можливість визнання незалежності ДНР та ЛНР. Нібито пряму трансляцію обговорення показали російські телеканали та веб-сайтів. Проте з’явилися сумніви у тому, що трансляція тривала у реальному часі — цифри на циферблаті Шойгу відставали від московського часу на кілька годин.

Пєсков підтвердив, що на телебаченні трансляцію показали в записі.

Це було екстраординарне засідання Ради безпеки, і президент його скликав у зв’язку з екстраординарною ситуацією у двох республіках. І тема визнання цих двох республік теж, звичайно, має екстраординарний характер, — сказав він на брифінгу наступного дня.

Саме тому засідання вирішили зробити відкритим. Пєсков сказав, що Кремлю «було надзвичайно важливо показати всю аргументацію глави держави, аргументацію членів Радбезу, їхню точку зору».

Засідання пройшло вдень, його показали не в прямому ефірі, «бо це засідання Ради безпеки й «певні нюанси не увійшли в ефір». Пєсков нагадав, що зазвичай на таких заходах транслюють лише вступне слово голови Ради безпеки, а жодні інші виступи ніколи раніше не показувалися.

Пєсков також підтвердив, що не всі виступи учасників засідання увійшли до запису. За його словами, остаточний матеріал, показаний в ефірі, монтувався за участю представників адміністрації президента РФ.

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Нагадаємо, що усі учасники вчорашнього Радбезу, чиї виступи увійшли до підсумкового запису, підтримали визнання незалежності фейкових Донецької та Луганської народних республік, хоча деякі чиновники припускали, що «Києву та Заходу можна дати ще шанс».

Путін пізніше виступив із телезверненням до росіян, а після цього підписав укази про визнання незалежності терористичних ДНР та ЛНР.