Обстріли на Донбасі призвели до пожежі на Луганській ТЕС. Фото: slovoidilo.ua

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Бойові дії в Луганській області призвели до пожежі на Луганській ТЕС, що розташована в місті Щастя.

У вівторок, 22 лютого, о 12.34 з території, які окупували підконтрольні Росії бойовики, прилетів артилерійський снаряд, який влучив в трансформаторну станцію. Виникла пожежа, яка перекинулася на сусідній трансформатор. Загасити вогонь намагаються пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС. Про це повідомила прес-служба МВС.

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Також ворог обстріляв село Новогнатівка Донецької області. Артилерійські снаряди та осколки влучили у житловий будинок. Пошкоджено стіни будинку, дах, паркан, лінія електропостачання. Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, снаряди поцілили у будинок на вулиці Молодіжна. У дворі нарахували вісім вирв від імовірно снаряду 122 мм та міни 82 мм.

Нагадаємо, 21 лютого Луганська теплова електростанція у місті Щастя на контрольованій Україною території зупинилась через обстріли. Пошкодження зафіксували на всіх лініях електропередач, що відходять і підходять до Луганської ТЕС. Через це без світла, тепла та води залишилася велика кількість абонентів.