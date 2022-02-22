Процес сертифікації «Північного потоку-2» зупинила Німеччина. Фото: ЗН

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Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що зупинив сертифікацію «Північного потоку 2».

Політик розповів, що 22 лютого попросив Міністерство економіки відкликати у Федерального мережевого агентства (німецький регулятор — ред.) доповідь щодо забезпечення енергобезпеки.

Це звучить як технічний момент, але це є необхідним кроком, щоб тепер не могла відбутися сертифікація газопроводу. Без цієї сертифікації «Північний потік-2» не може бути запущений, — сказав канцлер ФРН.

Причиною такого рішення стали визнання Росією «незалежності» так званих ЛДНР.

Як відомо, газогін «Північний потік-2» Росія будує в обхід України. Якщо його запустять, газ ітиме в Європу через Балтійське море, а не через українські труби. Це призведе до економічних збитків, а також низки політичних загроз.

Трубопровід будують з 2018 року у водах Балтійського моря російський «Газпром», німецькі компанії Uniper та Wintershall, OMV з Австрії, Engie з Франції та Royal Dutch Shell зі штаб-квартирою в Нідерландах. Вартість проекту — понад 11,5 млрд дол.

Оскільки газ — це політичне питання, то й наслідки будуть не лише фінансові. Уряди України та Польщі впевнені, що в новому газогоні немає потреби, адже наявні мережі між Росією та Євросоюзом завантажені газом не більш як на половину.

Поставки без залучення України дозволять Путіну тиснути на керівництво європейських країн у своїх інтересах, шантажуючи перебоями в постачанні палива.

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Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про визнання терористичних угруповань Донецька народна республіка та Луганська народна республіка. Тепер Федеральні збори РФ та Держдума повинні підтримати це рішення та ратифікувати договори про дружбу та взаємодопомогу з «республіками».

Також глава країни-агресора доручив Міністерству оборони Росії ввести на окуповані території Донбасу російські війська для «підтримки миру».