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Процесс сертификации «Северного потока-2» остановила Германия. Фото: ЗН
Процесс сертификации «Северного потока-2» остановила Германияhttps://racurs.ua/n167376-process-sertifikacii-severnogo-potoka-2-ostanovila-germaniya.htmlРакурс
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что остановил процесс сертификации «Северного потока 2».
Политик рассказал, что 22 февраля попросил Министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства (немецкий регулятор — ред.) доклад по обеспечению энергобезопасности.
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Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации «Северный поток-2» не может быть запущен, — сказал канцлер ФРГ.
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