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Процесс сертификации «Северного потока-2» остановила Германия. Фото: ЗН

Процесс сертификации «Северного потока-2» остановила Германия

22 фев 2022, 13:31
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что остановил процесс сертификации «Северного потока 2».

Политик рассказал, что 22 февраля попросил Министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства (немецкий регулятор — ред.) доклад по обеспечению энергобезопасности.



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Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации «Северный поток-2» не может быть запущен, — сказал канцлер ФРГ.

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Источник: Ракурс


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