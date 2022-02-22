Обстрелы на Донбассе привели к пожару на Луганской ТЭС. Фото: slovoidilo.ua

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Боевые действия в Луганской области привели к пожару на Луганской ТЭС, расположенной в городе Счастье.

Во вторник, 22 февраля, в 12.34 с территории, которые оккупировали подконтрольные России боевики, прилетел артиллерийский снаряд, который попал в трансформаторную станцию. Возник пожар, который перекинулся на соседний трансформатор. Потушить огонь пытаются пожарно-спасательные подразделения ГСЧС. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Также враг обстрелял село Новогнатовка Донецкой области. Артиллерийские снаряды и осколки попали в жилой дом. Повреждены стены дома, крыша, забор, линия электроснабжения. Как сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, снаряды попали в дом на улице Молодежная. Во дворе насчитали восемь воронок от предположительно снаряда 122 мм и мины 82 мм.

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Напомним, 21 февраля Луганская тепловая электростанция в городе Счастье на контролируемой Украиной территории остановилась из-за обстрелов. Повреждения зафиксировали на всех линиях электропередач, отходящих и подходящих к Луганской ТЭС. Из-за этого без света, тепла и воды осталось большое количество абонентов.