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Ракурс
Кремль відмовився від мінських угод, фото - Еспресо

Кремль відмовився від мінських угод

22 лют 2022, 14:45
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У Кремлі заявили, що питання мінських домовленостей більше не стоїть на порядку денному.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков розповів, що зараз на перший план виходить питання «гарантій безпеки» для Росії.

Прес-секретар Путіна на брифінгу відмовився відповідати на запитання щодо заяви постпреда РФ при ООН Васілія Небензі про те, що мінські угоди не є «мертвими» і Україна «має їх виконувати».

Тут я утримаюся від будь-яких коментарів, — цитують росЗМІ Пєскова, в якого журналісти просили пояснити позицію Москви з цього питання.

При цьому 22 лютого міністр закордонних справ РФ Лавров нагадував, що головний шлях до деескалації — це повне виконання так званого «Комплексу заходів…» (Мінська-2).



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Імовірність екстреного саміту «нормандської четвірки», який запросила Україна, залежатиме від конкретних пропозицій для РФ, — заявив Пєсков і додав, що Кремль не піде на діалог у форматі «переливання з пустого в порожнє".

Джерело: Ракурс


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