Кремль відмовився від мінських угод, фото - Еспресо

https://racurs.ua/ua/n167381-kreml-vidmovyvsya-vid-minskyh-ugod.html

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У Кремлі заявили, що питання мінських домовленостей більше не стоїть на порядку денному.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков розповів, що зараз на перший план виходить питання «гарантій безпеки» для Росії.

Прес-секретар Путіна на брифінгу відмовився відповідати на запитання щодо заяви постпреда РФ при ООН Васілія Небензі про те, що мінські угоди не є «мертвими» і Україна «має їх виконувати».

Тут я утримаюся від будь-яких коментарів, — цитують росЗМІ Пєскова, в якого журналісти просили пояснити позицію Москви з цього питання.

При цьому 22 лютого міністр закордонних справ РФ Лавров нагадував, що головний шлях до деескалації — це повне виконання так званого «Комплексу заходів…» (Мінська-2).

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