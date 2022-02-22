Кремль відмовився від мінських угод

Кремль відмовився від мінських угодhttps://racurs.ua/ua/n167381-kreml-vidmovyvsya-vid-minskyh-ugod.htmlРакурс
У Кремлі заявили, що питання мінських домовленостей більше не стоїть на порядку денному.
Речник президента РФ Дмитро Пєсков розповів, що зараз на перший план виходить питання «гарантій безпеки» для Росії.
Прес-секретар Путіна на брифінгу відмовився відповідати на запитання щодо заяви постпреда РФ при ООН Васілія Небензі про те, що мінські угоди не є «мертвими» і Україна «має їх виконувати».
Тут я утримаюся від будь-яких коментарів, — цитують росЗМІ Пєскова, в якого журналісти просили пояснити позицію Москви з цього питання.
При цьому 22 лютого міністр закордонних справ РФ Лавров нагадував, що головний шлях до деескалації — це повне виконання так званого «Комплексу заходів…» (Мінська-2).
Імовірність екстреного саміту «нормандської четвірки», який запросила Україна, залежатиме від конкретних пропозицій для РФ, — заявив Пєсков і додав, що Кремль не піде на діалог у форматі «переливання з пустого в порожнє".