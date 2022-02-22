Рада приняла жесткое обращение к миру и России о признании террористов Л/ДНР

https://racurs.ua/n167383-rada-prinyala-jestkoe-obraschenie-k-miru-i-rossii-o-priznanii-terroristov-l-dnr.html

Ракурс

Рада призывает отключить Россию от SWIFT и ввести жесткие санкции.

Верховная Рада 22 февраля приняла постановление («за» — 336 нардепов) с призывом заморозить запуск «Северного потока-2», запретить экспорт в Россию высоких технологий, в том числе касающихся военно-промышленного комплекса.

Парламент также поддерживает направленный по поручению президента Украины официальный запрос на основании ст. 6 Будапештского меморандума к государствам-членам Совета Безопасности ООН с требованием немедленно провести консультации по поводу безотлагательных действий для снижения напряжения и практических шагов обеспечения безопасности Украины.

Рада призвала мир ввести дополнительные жесткие секторальные, финансовые и персональные санкции против РФ из-за признания так называемых Л/ДНР.

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В заявлении отмечается, что Автономная Республика Крым и Севастополь и отдельные районы Донецкой и Луганской областей остаются неотъемлемой частью территории Украины, временно оккупированной Российской Федерацией.

Напомним, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об остановке сертификации «Северного потока-2».