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Ракурс
Рада приняла жесткое обращение к миру и России о признании террористов Л/ДНР

Рада приняла жесткое обращение к миру и России о признании террористов Л/ДНР

22 фев 2022, 15:12
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Рада призывает отключить Россию от SWIFT и ввести жесткие санкции.

Верховная Рада 22 февраля приняла постановление («за» — 336 нардепов) с призывом заморозить запуск «Северного потока-2», запретить экспорт в Россию высоких технологий, в том числе касающихся военно-промышленного комплекса.

Парламент также поддерживает направленный по поручению президента Украины официальный запрос на основании ст. 6 Будапештского меморандума к государствам-членам Совета Безопасности ООН с требованием немедленно провести консультации по поводу безотлагательных действий для снижения напряжения и практических шагов обеспечения безопасности Украины.

Рада призвала мир ввести дополнительные жесткие секторальные, финансовые и персональные санкции против РФ из-за признания так называемых Л/ДНР.



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В заявлении отмечается, что Автономная Республика Крым и Севастополь и отдельные районы Донецкой и Луганской областей остаются неотъемлемой частью территории Украины, временно оккупированной Российской Федерацией.

Напомним, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об остановке сертификации «Северного потока-2».

Источник: Ракурс


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