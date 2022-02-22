Киев был величественным городом, когда где-то были болота — Кличко о войне РФhttps://racurs.ua/n167384-kiev-byl-velichestvennym-gorodom-kogda-gde-to-byli-bolota-klichko-o-voyne-rf.htmlРакурс
Признание Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР прокомментировал мэр Киева Виталий Кличко.
Градоначальник уверен, что своим решение РФ фактически объявила Украине войну. Подчеркнул, что всю ночь в Донецк и Луганск по приказу Владимира Путина направлялись российские войска. Об этом Кличко 22 февраля заявил в видеообращении к украинцам, передает пресс-служба КГГА.
Зашла орда, называющая себя миротворцами. Агрессоры-миротворцы, бессмыслица и полное пренебрежение к суверенитету независимых стран, — отметил мэр.
Кличко подчеркнул, что «Русь была Киевской, а Киев — величественным городом, еще когда на месте Москвы были болота». По словам мэра, Украина выбрала свой путь, который не ведет в Российскую империю. Напомнил, что за свой выбор украинцы заплатили высокую цену.
Мы не боимся и будем бороться дальше. Демократический мир, надеюсь, понимает масштаб угрозы, что Путин, который перечеркнул все дипломатические усилия, останавливаться не собирается, — подчеркнул Кличко.
Глава столицы призвал западных украинских партнеров ввести против агрессора весь подготовленный пакет санкций. Добавил, что украинцы верят в собственную армию, также создается территориальная оборона.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после признания Россией фейковых ЛДНР международно признанные границы Украины останутся такими же. А действия Москвы в Киеве трактуют как односторонний выход России из минских договоренностей и игнорирование решений в рамках «Нормандии».