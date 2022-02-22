Виталий Кличко назвал российскую армию Ордой. Фото: КГГА

https://racurs.ua/n167384-kiev-byl-velichestvennym-gorodom-kogda-gde-to-byli-bolota-klichko-o-voyne-rf.html

Ракурс

Признание Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР прокомментировал мэр Киева Виталий Кличко.

Градоначальник уверен, что своим решение РФ фактически объявила Украине войну. Подчеркнул, что всю ночь в Донецк и Луганск по приказу Владимира Путина направлялись российские войска. Об этом Кличко 22 февраля заявил в видеообращении к украинцам, передает пресс-служба КГГА.

Зашла орда, называющая себя миротворцами. Агрессоры-миротворцы, бессмыслица и полное пренебрежение к суверенитету независимых стран, — отметил мэр.

Кличко подчеркнул, что «Русь была Киевской, а Киев — величественным городом, еще когда на месте Москвы были болота». По словам мэра, Украина выбрала свой путь, который не ведет в Российскую империю. Напомнил, что за свой выбор украинцы заплатили высокую цену.

Мы не боимся и будем бороться дальше. Демократический мир, надеюсь, понимает масштаб угрозы, что Путин, который перечеркнул все дипломатические усилия, останавливаться не собирается, — подчеркнул Кличко.

Глава столицы призвал западных украинских партнеров ввести против агрессора весь подготовленный пакет санкций. Добавил, что украинцы верят в собственную армию, также создается территориальная оборона.

.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после признания Россией фейковых ЛДНР международно признанные границы Украины останутся такими же. А действия Москвы в Киеве трактуют как односторонний выход России из минских договоренностей и игнорирование решений в рамках «Нормандии».