Россия признала оккупационные власти Донбасса — хроника событий

https://racurs.ua/n167354-putin-priznal-okkupacionnye-vlasti-donbassa.html

Ракурс

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости и суверенитета «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики». Он попросил Федеральное собрание РФ поддержать это решение и ратифицировать соглашение о дружбе с этими «республиками».

Впоследствии появился текст указа, в котором Путин поручил Министерству обороны ввести на оккупированные территории Донбасса российские войска для «поддержки мира».

«Ракурс» ведет онлайн событий.

23 февраля

17.40 — флаги Российской Федерации спустили над посольством России в Киеве и генеральным консульством в Одессе. Здания осталась охранять Нацгвардия.

15.45 — в Киеве полиция жестко пресекла попытку провести митинг против «насилия в украинских тюрьмах», организованный связанным с РФ криминалом.

14.00 — «Будь проклят этот Путин! Чтоб он, ***дь, в гробу перевернулся 10 раз» — что корреспонденту «Радио Свобода» рассказали жители украинского города Счастье, попавшие вместе с ним под обстрел пророссийских сепаратистов 22 февраля.

12.45 — с 23 февраля в приграничных районах Украины вводятся дополнительные режимные ограничения. Кроме того, силовики взяли под усиленную охрану объекты критической инфраструктуры. Полиция готова выставить дополнительно 6 тыс. спецназовцев для нужд сил ООС.

12.39 — Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, скольких резервистов планируют призвать в Украине.

12.10 — Совет национальной безопасности и обороны СНБО просит Верховную Раду ввести чрезвычайное положение на всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей.

11.06 — для обстрелов населенных пунктов Луганщины оккупанты задействовали артиллерию, танки и «Грады». В Трехизбенке снаряды попали в жилые дома. В городе Счастье могут провести частичную эвакуацию жителей, если обстрелы боевиков не прекратятся.

10.45 — МИД Украины рекомендовал украинским гражданам немедленно покинуть территорию РФ

10.35 — на границе Украины и Беларуси спутники зафиксировали размещение более ста военных машин и десятков военных палаток.

10.26 — министр юстиции Украины Денис Малюська заявил о планах России спровоцировать бунты в украинских тюрьмах.

10.23 — в Мариуполе местные жители провели акцию против агрессии Российской Федерации. Горожане показали свое нежелание быть в составе самопровозглашенной ДНР или России.

09.16 — госсекретарь США отменил встречу с Лавровым в Женеве на этой неделе. «Теперь, когда мы видим, что вторжение начинается, и Россия ясно заявила о своем полном отказе от дипломатии, нет смысла проводить эту встречу сейчас, — заявил Блинкен.

08.13 — встреча Джо Байдена и Владимира Путина, президентов США и России, не состоится.

22 февраля

23.04 — призыв резервистов в особый период согласовал президент Владимир Зеленский.

21.40 — президент США Джо Байден объявил о первом пакете санкций против России, которые будут касаться суверенного долга, двух банков и российских элит. Белый дом квалифицировал действия Москвы по признанию «независимости» подконтрольных Кремлю марионеточных террористических группировок ЛНР-ДНР как вторжение в Украину.

20.34 — колонна военной техники РФ, в состав которой входят более 100 грузовиков, направляется к границе Украины. Эту информацию со ссылкой на очевидцев сообщают Reuters и The Guardian.

15.45 — фронтовой корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил, что после попаданий российских снарядов горят три трансформатора на территории Счастинской ТЭС. В каждом из них по 40 тонн масла. При этом российские сепаратисты разгоняют фейки на своих ресурсах, что это, мол, «ВСУ уничтожают станцию перед отступлением».

15.30 — Верховная Рада приняла заявление о признании Россией независимости так называемых Л/ДНР. Нардепы призвали другие государства и организации ввести жесткие санкции против РФ, в частности отключить от SWIFT и заморозить запуск «Северного потока-2».

15.27 — городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что Российская Федерация своим решением о признании террористических ЛНР и ДНР фактически объявила Украине войну.

15.00 — в Кремле заявили, что вопрос минских договоренностей больше не стоит на повестке дня.

14.45 — Совет Федерации России ратифицировал «договоры о дружбе и сотрудничестве» с самопровозглашенными ЛНР и ДНР. Таким образом Москва полноценно признала независимость самопровозглашенных республик.

14.05 — обстрелы со стороны пророссийских боевиков в Луганской области привели к пожару на Луганской ТЭС, расположенной в городе Счастье. Также враг обстрелял село Новогнатовка Донецкой области, один из домов поврежден.

13.45 — думать о лучшем, но готовиться к худшему — вот оптимальная стратегия для украинцев в эти дни. Один из обсуждаемых ныне вопросов — возможно ли введение военного положения. «Ракурс» рассказывает о правах и обязанностях граждан во время его действия.

13.35 — обстрел Луганской ТЭС

13.31 — в МИД России заявили, что РФ признает независимость оккупированных территорий украинского Донбасса в пределах территорий, которые сейчас контролируются подконтрольными Москве боевиками.

13.13 — МИД Украины отозвал для консультаций временного поверенного по делам Украины в Российской Федерации.

13.00 — Госдума РФ поддержала ратификацию договоров о дружбе и взаимопомощи с так называемыми Л/ДНР. «Документ» о взаимопомощи будет действовать 10 лет с возможностью пересмотра через пять лет.

12.29 — президент Зеленский сказал, что верит: «Мощной войны не будет против Украины», впрочем, в случае полномасштабного вторжения введут военное положение. Кроме того, Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией.

12.10 — Казахстан не собирается вслед за Россией признавать «независимость» самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В Нур-Султане заявили, что сейчас на повестке дня не стоит вопрос, признавать ли фейковые республики Донбасса.

12.03 — «Впереди тяжелые испытания. Будут потери. Придется пройти через боль, преодолеть страх и уныние», — такими словами министр обороны Украины Алексей Резников обратился к военнослужащим ВСУ.

11.43 — Владимир Путин признал «независимость» так называемых «ДНР» и «ЛНР». Как на это решение отреагировал мир — на карте.

11.34 — так называемые парламенты самопровозглашенных ЛНР и ДНР ратифицировали договоры с Российской Федерацией о «дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи».

10.59 — экономика России несет потери после решения президента РФ Владимира Путина признать террористические ЛДНР. Курс евро уже превысил 91 руб., а доллар торгуется в пределах 81 руб.

10.45 — Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил: Украина настаивает, что пришло время для введения жестких санкций против РФ.

10.21 — США уведомили ООН о том, что получили информацию о составлении РФ списков украинских граждан, которых агрессоры планируют ликвидировать или отправить в лагеря в случае полномасштабного вторжения в Украину.

09.54 — работники посольства США в Украине, временно переехавшие во Львов, будут ночевать в Польше. Госсекретарь Блинкен заявил, что эти сотрудники будут регулярно возвращаться для дипломатической работы в Украине

09.42 — Российские военные базы могут появиться на территории оккупированного Донбасса. Базы оккупантов могут построить в ОРДЛО, если будет ратифицирован так называемый договор о дружбе между террористическими ЛНР и ДНР.

09.21 — глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что так называемые «республики» «ДНР» и «ЛНР» будут признаны в пределах Донецкой и Луганской областей.

08.40 — США ввели новые санкции в связи с новым актом агрессии РФ в Украине. Джо Байден подписал указ о блокировании имущества определенных лиц и запрете определенных соглашений в связи с усилиями Москвы, направленными на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины.

08.07 — президент Украины ночью после заседания СНБО записал обращение к украинцам после признания президентом РФ Владимиром Путиным самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

16.00 — морская армада РФ нависла над Украиной в Черном море. Страна-агрессор развернула 46 боевых кораблей со всех флотов, заняв господствующее положение.

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16.52 — оккупационные войска обстреляли детсад в Зеленополье, а в Николаевке в результате прямого попадания снаряда в дом ранена мирная жительница.

17.20 — главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что в центрах комплектования образовались очереди после издания приказа о призыве резервистов. Он поблагодарил военных и заявил, что очереди формируют «поток колоссальной силы, который снесет орду, как только она пересечет наши границы».