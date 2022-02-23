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Ракурс
Тяжелую технику и полевой госпиталь зафиксировали спутники вблизи границ Украины (ФОТО)

Тяжелую технику и полевой госпиталь зафиксировали спутники вблизи границ Украины (ФОТО)

23 фев 2022, 10:09
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На границе Украины и Беларуси спутники зафиксировали размещение более ста военных машин и десятков военных палаток.

О такой перегруппировке войск на юге Беларуси вблизи границы с Украиной сообщает Reuters со ссылкой на данные американской компании Maxar Technologies, которые неделями отслеживали наращивание российских вооруженных сил вблизи Украины.

Тяжелую технику и полевой госпиталь зафиксировали спутники вблизи границ Украины

На опубликованных вечером 22 февраля снимках также видно, что к военному гарнизону на западе России вблизи границы с Украиной добавлен новый полевой госпиталь.

Maxar утверждает, что вблизи украинской границы замечены транспортеры тяжелой техники, которые используются для перемещения танков, артиллерии и другой тяжелой техники, а также признаки нового развертывания войск.



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На минувшей неделе министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в Беларуси находятся 9 тыс. российских военных, а также техника и оборудование, однако этого недостаточно для вторжения в Украину с белорусской территории.

Источник: Reuyers, Maxar

Источник: Ракурс


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