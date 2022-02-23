Важку техніку і польовий госпіталь зафіксували супутники поблизу кордонів України

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На кордоні України та Білорусі супутники зафіксували розміщення понад сотні військових машин і десятків військових наметів.

Про таке перегрупування на півдні Білорусі поблизу кордону з Україною, повідомляє Reuters з посиланням на дані американської компанії Maxar Technologies, які тижнями відстежували нарощування російських збройних сил.

На опублікованих увечері 22 лютого знімках також видно, що до військового гарнізону на заході Росії поблизу кордону з Україною додано новий польовий госпіталь.

Maxar стверджує, що поблизу українського кордону помічено транспортери важкої техніки, які використовуються для переміщення танків, артилерії та іншої важкої техніки, а також кілька нових розгортань військ.

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Минулого тижня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в Білорусі перебуває 9 тис. російських військових, а також техніка та обладнання, однак цього замало для вторгнення в Україну з білоруської території.

Джерело: Reuyers, Maxar