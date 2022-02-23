Володимир Путін. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n167410-putin-pryvitav-zahysnykiv-rf-u-nas-zbroya-yakiy-nema-analogiv-u-sviti.html

Ракурс

Володимир Путін, президент країни-агресора, привітав росіян із Днем захисника вітчизни. У своїй промові він похвалився «зброєю, якій немає аналогів у світі».

Лідер РФ поскаржився, що вимоги Росії «залишаються без відповіді», а країні загрожує військова активність НАТО. Про це написали на сайті Кремля.

Путін запевняє, що Росія «відкрита для прямого та чесного діалогу», але безпека громадян РФ перебуває під загрозою. Для «захисту» росіян від Заходу президент країни-агресора збирається й надалі посилювати армію та флот.

За останні роки ми багато зробили для якісної модернізації збройних сил. Вони стали мобільнішими, здобули новий бойовий досвід. Під час операції в Сирії довели, що здатні вирішувати найскладніші завдання, — заявив Путін.

Водночас офіційне входження російських військ на територію Донецької та Луганської областей, а також загрозу великої війни президент РФ ніяк не прокоментував.

На бойове чергування поставлено зброю, якій нема аналогів у світі. При цьому ми розуміємо, що передовою технікою керують люди, — сказав Путін.

Він додав, що російські військові, які, як відомо, прибувають під виглядом «миротворців» на Донбас, відрізняються «патріотизмом та стійкістю».

23 лютого Росія відзначає День захисника вітчизни. Свято дісталося у спадок від СРСР як день створення Червоної армії, а ще з цією датою пов’язують перемогу червоноармійців над німцями під Псковом та Нарвою у 1918 році.

.

Однак жодна з цих версій не відповідає дійсності. Декрет про створення Червоної армії Ленін підписав у січні 1918 року. А міф про перемогу під Нарвою та Псковом з’явився у 1930-ті, вже за Сталіна. Насправді ж деморалізовані червоноармійці майже без бою здали обидва ці міста нечисленним німецьким частинам.

Нагадаємо, через вторгнення Росії в Україну Джо Байден передумав проводити зустріч з Володимиром Путіним. Саміт, який готували держсекретар США та очільник МЗС РФ, не відбудеться.