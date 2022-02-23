Нема сенсу – Байден скасував зустріч з Путіним

https://racurs.ua/ua/n167407-nema-sensu-bayden-skasuvav-zustrich-z-putinym.html

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Зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна, президентів США та Росії, не відбудеться. Також держсекретар США Ентоні Блінкен скасував зустріч з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Саміт про припинення вогню на сході України та стримування РФ від вторгнення повинен був відбутися 24 лютого в Женеві. Про скасування зустрічей повідомили американські ЗМІ з посиланням на заяву прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

Дипломатія не може бути успішною, якщо Росія не змінить курс. І, як сказав Блінкен, для нього було б недоцільно проводити зараз зустріч зі своїм колегою, міністром закордонних справ Лавровим. І завжди передбачалося, що після цього буде будь-яка взаємодія з президентом Путіним, — розповіла вона.

Представниця Білого дому зазначила, що рішення Блінкена скасувати зустріч із Лавровим не означає припинення дипломатичного підходу.

Тепер, коли ми бачимо, що вторгнення починається і Росія ясно заявила про свою повну відмову від дипломатії, немає сенсу проводити цю зустріч зараз, — пояснив держсекретар США.

Тим часом президент США Джо Байден зустрівся із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Американський лідер підтвердив, що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні допомогу у сфері безпеки та макроекономічну підтримку. Він також пообіцяв рішуче реагувати на нову агресію Росії проти України.

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Нагадаємо, що Росія продовжує заперечувати право України на незалежність та суверенітет. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Представник Кремля сказав, що право на суверенітет має дотримуватися лише стосовно держав, «які представляють увесь народ, який проживає на їхній території».