Нет смысла – Байден отменил встречу с Путиным

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Встреча Джо Байдена и Владимира Путина, президентов США и России, не состоится. Также госсекретарь США Энтони Блинкен отменил встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Саммит по прекращению огня на востоке Украины и сдерживанию РФ от вторжения должен был состояться 24 февраля в Женеве. Об отмене встреч сообщили американские СМИ со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Дипломатия не может быть успешной, если Россия не сменит курс. И, как сказал Блинкен, для него было бы нецелесообразно проводить сейчас встречу со своим коллегой, министром иностранных дел Лавровым. И всегда предполагалось, что после этого последует любое взаимодействие с президентом Путиным, — рассказала она.

Представительница Белого дома отметила, что решение Блинкена отменить встречу с Лавровым не означает прекращения дипломатического подхода.

Теперь, когда мы видим, что вторжение начинается и Россия ясно заявила о своем полном отказе от дипломатии, нет смысла проводить эту встречу сейчас, — пояснил госсекретарь США.

В то же время президент США Джо Байден встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Американский лидер подтвердил, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать Украине помощь в сфере безопасности и макроэкономическую поддержку. Он также пообещал решительно реагировать на новую агрессию России против Украины.

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Напомним, что Россия продолжает отрицать право Украины на независимость и суверенитет. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Представитель Кремля сказал, что право на суверенитет должно соблюдаться только в отношении государств, «которые представляют весь народ, проживающий на их территории».