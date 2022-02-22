“Не ридати, а здобувати” - Зеленский обратился к украинцам (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n167406-ne-ridati-a-zdobuvati-zelenskiy-obratilsya-k-ukraincam-video.html

Ракурс

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам после встречи с лидерами всех фракций и групп в Верховной Раде. Офис президента поздно вечером 22 февраля обнародовал видеообращение главы государства, в котором говорилось о санкциях, призыве резервистов оперативного резерва и последующих шагах Украины на фоне вероятного вторжения России и признания подконтрольных Кремлю террористических образований ДНР и ЛНР, расположенных на оккупированных Москвой территориях Донбасса.

Украинцы — мирная нация. Мы хотим тишины. Но если мы сегодня промолчим, то завтра исчезнем. Нас ждет ежедневная тяжелая работа. И мы к ней готовы. Уверенность в себе. Уверенность в стране. Уверенность в победе, — заявил Зеленский.

Президент сообщил, что Украина инициирует экстренный саммит нормандской четверки после решения России признать независимость террористических Л/ДНР, а также созыв заседания Совбеза ООН и специальное заседание ОБСЕ.

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По его словам, украинцам нечего бояться, потому что они на своей земле и не отдадут ее никому, а последние действия России — это нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, поэтому она должна нести ответственность за все последствия.

Напомним, 22 февраля Зеленский издал указ о призыве резервистов. Он касается граждан, отнесенных к оперативному резерву Также в ближайшее время будут проведены учения резервистов терробороны.